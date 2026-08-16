Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Hiçbir forma çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarttırılmasına dair açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında bir çocuğun formasının çıkarttırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından hakkında uygulanan adli kontrol kararı kapsamında soruşturma süresince konutunu terk etmeyecek.