Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş yaşıyor. Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı gün içinde 6 milyon 700 bin liraya kadar gerilerken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lirayı aştı. Son dönemde hızlı yükseliş gösteren kıymetli maden, haftanın dördüncü gününü kayıpla tamamladı. Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum merak ediliyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları nasıl seyrediyor? İşte 14 Ağustos Perşembe günü canlı altın fiyatları ve Kapalıçarşı'daki son rakamlar!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bir önceki seansı 6 milyon 770 bin 1 liradan tamamlayan standart altın, yeni günde uluslararası piyasalardaki ons hareketleri ve kâr realizasyonlarının etkisiyle gevşedi. KMKTP'de standart altın, gün içerisinde en düşük 6 milyon 700 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 745 bin 100 lira bantları arasında dalgalandı. Kapanışa doğru gelen işlemlerle günü yüzde 0,4 oranında değer kaybıyla kapatan kıymetli maden, seansı günün en yüksek seviyesi olan 6 milyon 745 bin 100 lirada noktaladı. Peki haftanın son işlem gününde düşüş sürecek mi? İşte 14 Ağustos Cuma Kapalıçarşı'da son durum!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.709,61 ₺

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.710,40 ₺

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2026

◼ABD Doları: 47,87 (Alış) - 47,89 (Satış)

◼EURO: 55,43 (Alış) - 55,44 (Satış)

◼STERLİN: 64,88 (Alış) - 64,89 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 371 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda perşembe günü kapanışı itibarıyla 4 bin 371 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 745 bin 100 lira oldu.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,83, bileşik getirisi yüzde 41,41 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,6524, satışta 47,8434 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,6344, satışta 47,8253 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1542, sterlin/dolar paritesi 1,3506 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 88,2 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS 2026

▶ Gram Altın Alış: 6.709,61 ₺

▶Gram Altın Satış: 6.710,41 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.860,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.951,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 21.627,00 ₺

▶Yarım Altın Satış: 21.902,00 ₺

▶Tam Altın Alış: 42.753,39 ₺

▶Tam Altın Satış: 43.595,33 ₺

▶Ata Altın Alış: 44.089,33 ₺

▶Ata Altın Satış: 45.200,06 ₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.068,83 ₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.124,40 ₺

▶Gümüş Alış: 99,77 ₺

▶Gümüş Satış: 99,85 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Ağustos Cuma günü saat 14.54 itibarıyla alınmıştır.