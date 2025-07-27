İtalya-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Voleybol Kadınlar Milletler Ligi FİNAL MAÇI

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi finalinde nefes kesen bir mücadele yaşanacak. Turnuvanın iki güçlü takımı İtalya ile Brezilya, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de kupayı kazanmak adına sahada hata yapmamak için azami dikkat gösterecek. Final karşılaşması, voleybolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu heyecanı canlı izlemek isteyen taraftarlar ise “İtalya-Brezilya voleybol maçı canlı izle” başlığı altında yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.07.2025 13:56

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Voleybol dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Kadınlar Milletler Ligi'nde final heyecanı dorukta! Bu yılın son ve en kritik karşılaşmasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de turnuvayı zaferle taçlandırmak için büyük bir kararlılıkla mücadele verecek. Hata yapmanın lüksü bulunmayan bu zorlu mücadelede, saha içinde kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Taraftarlar ve voleybolseverler ise bu tarihi anları kaçırmamak için "İtalya-Brezilya voleybol maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Detaylar haberimizde...

İTALYA-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi finalinde oynanacak İtalya-Brezilya maçı 27 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak. Lodz'da, Atlas Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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