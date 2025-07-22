Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’tan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret

T.C. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 22.07.2025 19:31

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T.C. Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, güncel konulara ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde geçen ziyarette, sporun güvenliği ve iş birliği alanlarında değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi. Görüşmenin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Mahmut Demirtaş'a isminin yazılı olduğu ve imzalanmış A Millî Takım forması hediye etti.