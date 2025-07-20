Süper Loto sonuçları belli oldu mu? | 20 Temmuz Pazar | Süper Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü (salı, perşembe ve pazar) düzenlenen Süper Loto çekilişleri, bu pazar akşamı da büyük bir merakla takip ediliyor. Şans oyunu tutkunları, 20 Temmuz 2025 tarihli çekilişte çıkan numaraları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. “20 Temmuz Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyeyi kim kazandı?” gibi sorular vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer aldı. İşte, 20 Temmuz Pazar günü Süper Loto sonuçları hakkında detaylar...
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 20 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 20 Temmuz Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Temmuz Pazar Süper Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
20 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 20 Temmuz Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
20 TEMMUZ PERŞEMBE SÜPER LOTO ŞANSLI NUMARALAR
20 Temmuz Pazar akşamı yapılacak çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları belli olacak.
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