Türkiye-ABD maçı ne zaman ve saat kaçta? 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçı hangi kanalda?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı üçüncü hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Bu haftanın ilk maçında Türkiye, güçlü rakibi ABD ile kozlarını paylaşacak. Japonya’nın Chiba kentinde oynanacak olan bu kritik mücadelede Filenin Efeleri, önceki maçların ardından moral bulmak ve turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-ABD maçı ne zaman ve saat kaçta? 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 16.07.2025 09:23

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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibi karşısında kazanarak turnuvaya devam etmek için çıkış arayan Filenin Efeleri, Japonya'nın Chiba şehrinde hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, voleybolseverler Türkiye-ABD maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde oynanacak Türkiye-ABD maçı 16 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30'da başlayacak. Japonya'nın Chiba şehrinde oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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