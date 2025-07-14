Güney Afrika-Mali maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. C Grubu’nda sahne alacak olan Güney Afrika ve Mali, kritik maça çıkmaya hazırlanıyor. Gana ve Tanzanya gibi güçlü rakiplerin de yer aldığı grupta, iki takım da yoluna avantajlı devam etmek için sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Güney Afrika-Mali maçı ne zaman ve saat kaçta? Afrika Kadınlar Uluslar Kupası maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 14.07.2025 12:15

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Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda futbol heyecanı doruğa çıkıyor! Güney Afrika ile Mali, gruptaki kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Gana ve Tanzanya'nın da bulunduğu zorlu grupta her puanın altın değerinde olduğu bu karşılaşmada, iki takım da hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Güney Afrika-Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜNEY AFRİKA-MALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu'nda oynanacak Güney Afrika-Mali maçı 14 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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