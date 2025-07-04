Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı açıldı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı, gerçekleşen açılış töreni ile birlikte açıldı. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 04.07.2025 15:33

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile gerçekleşen açılış töreni ile birlikte Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı açıldı. Bakan Bak, açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...