Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı açıldı!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı, gerçekleşen açılış töreni ile birlikte açıldı. İşte detaylar..
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile gerçekleşen açılış töreni ile birlikte Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı açıldı. Bakan Bak, açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
📍 Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Parkı Açılış Töreni— A Spor (@aspor) July 4, 2025
🇹🇷 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılış töreninde açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/JanpDy3CUD