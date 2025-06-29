Türkiye-Fransa voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde ikinci hafta heyecanı hız kesmeden sürerken, A Milli Erkek Voleybol Takımımız kritik bir maça daha çıkmaya hazırlanıyor. Bulgaristan karşısında elde edilen değerli galibiyetin ardından moral depolayan milliler, bu ivmeyi Fransa mücadelesinde de sürdürmek istiyor. Üst üste ikinci zafer için sahaya çıkacak ay-yıldızlı ekibimiz, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan, disiplinli ve kararlı bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Peki, Türkiye-Fransa voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 29.06.2025 09:30

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta dördüncü maçında Türkiye ile Fransa karşı karşıya gelecek. Son olarak Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, güçlü rakibi karşısında da galibiyet almayı hedefliyor. Turnuvaya devam etmenin yollarını arayan ay-yıldızlılar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu mücadele öncesi hazırlıklar tamamlanırken, voleybolseverler Türkiye-Fransa maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci haftasında oynanacak Türkiye-Fransa maçı 29 Haziran Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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