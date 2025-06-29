Türk sporunun duayen spikerlerinden Sabri Ugan hayatını kaybetti

Akciğer kanserine yakalanan ve bir süredir tedavi gören ünlü spiker Sabri Ugan, hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.06.2025 19:10

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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden duayen spor spikeri Sabri Ugan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sonucu entübe edilen Sabri Ugan'dan acı haber geldi.

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, duayen ismin vefat haberini sosyal medya hesabından "Canım babacığımı kaybettik" ifadeleriyle duyurdu.

KULÜPLERDEN PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, hayatını kaybeden Sabri Ugan için başsağlığı mesajı paylaştı. İşte o paylaşımlar...













Sabri Ugan'ın cenaze bilgilerinin kısa süre içinde paylaşılacağı belirtildi.

SABRİ UGAN KİMDİR?

Sabri Ugan, 1963'te Sakarya'da doğdu. Mesleğe 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor'un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Ugan, 1994 yılında Kanal 6'da editör olarak çalışmaya başladı.

Ardından Star TV'de transfer olan Sabri Ugan, Süper Lig'in yanı sıra Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik maçlarında spikerlik yaptı.Futbol dışında çeşitli spor dallarında da spikerlik yapan Ugan'ın, milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı bir kitabı bulunuyor.