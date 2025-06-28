Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar belli oldu mu? 28 Haziran Cumartesi 2025 | Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Haziran Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. 28 Haziran Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi. Büyük ikramiyenin kime çıktığı merak edilirken, Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.06.2025 13:17

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ 28 HAZİRAN? | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 28 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 28 Haziran Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Haziran Cumartesi Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

28 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

28 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

28 Haziran Cumartesi Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, akşam 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

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