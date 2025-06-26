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Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı hız kesmeden devam ederken, A Milli Erkek Voleybol Takımımız için kritik bir sınav daha yaklaşıyor. Bulgaristan etabında oynanan ilk karşılaşmada Slovenya’ya 3-0 mağlup olan millilerimiz, VNL’deki kötü gidişata artık dur demek istiyor. Beş maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Türkiye, Ukrayna karşısında yeniden ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta ikinci maçında Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Slovenya karşısında 3-0 kaybederek VNL'in Bulgaristan ayağına kötü başlayan Filenin Efeleri, turnuvada oynadığı 5 maçta 1 galibiyet alabildi. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Voleybolseverler ise Türkiye-Ukrayna maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci haftasında oynanacak Türkiye-Ukrayna voleybol maçı 26 Haziran Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak. Filenin Efeleri'nin oynayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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