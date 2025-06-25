Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 Voleybol Milletler Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. İkinci haftanın ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa’nın güçlü ekiplerinden Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Çin etabından 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan millilerimiz, şimdi gözünü Burgaz'daki mücadelelere çevirmiş durumda. Bulgaristan’ın sahil kenti Burgaz’da düzenlenen ikinci etapta, Ay-yıldızlılar çıkış arıyor. Turnuvaya yeniden ivme kazandırmak isteyen milli takımımız, güçlü rakibi karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 25.06.2025 09:06

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2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta birinci maçında Türkiye ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Çin etabında 4'te 1 yapan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'da oynanacak maçlarda çıkış arıyor. Beklenmedik mağlubiyetlerin ardından Slovenya karşısında hata yapmak istemeyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, organizasyonda üst sıralara çıkmanın yollarını arayacak. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Bulgaristan 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta birinci maçı 25 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ

Filenin Efeleri, VNL'in 2.haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde Slovenya, Ukrayna, Bulgaristan ve Fransa ile mücadele edecek.

Millilerimizin maç programı ve ikinci hafta kadrosu şu şekilde:

25 Haziran 2025

16.00 Türkiye-Slovenya (TRT Spor Yıldız)

26 Haziran 2025

18.30 Türkiye-Ukrayna (TRT Spor)

28 Haziran 2025

19.00 Bulgaristan-Türkiye (TRT Spor)

29 Haziran 2025

15.00 Türkiye-Fransa (TRT Spor)

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