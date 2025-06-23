Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar belli oldu! 23 Haziran Pazartesi 2025 | Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 Haziran Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Haziran Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 380 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.06.2025 14:36

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 23 HAZİRAN | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 23 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 23 Haziran Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 23 Haziran Pazartesi Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

23 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Haziran Pazartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

İŞTE KAZANAN ŞANSLI NUMARALAR...

4,8,12,24,30,54 Joker: 34 SüperStar: 23

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