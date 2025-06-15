Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Erkek Voleybol Takımımız dördüncü sınavına çıkıyor. Geride kalan üç karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Ay-Yıldızlılar, kötü gidişata dur demek için parkede bu kez Çin'in karşısına çıkıyor. Turnuvanın Çin etabındaki son mücadelesine hazırlanan millilerimiz, Asya temsilcisine karşı sahadan galibiyetle ayrılarak moral depolamak istiyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 15.06.2025 07:46

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi dördüncü maçında Çin ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Polonya'ya 3-0, Hollanda ve Sırbistan'a 3-1'lik skorlarla kaybeden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Asya temsilcisine karşı kötü gidişe son vermek istiyor. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından Çin etabını galibiyetle tamamlamayı hedefleyen Türkiye, Bulgaristan'da oynanacak Milletler Ligi maçları öncesi çıkış arıyor. Kritik karşılaşma öncesi voleybolseverler, Çin-Türkiye maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇİN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Çin-Türkiye 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi dördüncü maçı 15 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

ÇİN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

VNL'nin ilk ayak müsabakalarının son randevusunda oynanacak Çin-Türkiye maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇİN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

SIRADA BULGARİSTAN VE JAPONYA VAR

Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 15-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

İLK 8 TAKIM FİNALE YÜKSELECEK

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak Filenin Efeleri'nin kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu