Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 Voleybol Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Erkek Voleybol Takımımız üçüncü maçında zorlu bir rakiple karşılaşacak. Geride kalan iki mücadeleden galibiyet çıkaramayan Filenin Efeleri, Çin’deki etabın en kritik karşılaşmalarından birinde Polonya’nın karşısına çıkıyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden biri olan Polonya’ya karşı parkeden zaferle ayrılmak isteyen millilerimiz, bu maçla birlikte moral bulmayı ve yükselişe geçmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 14.06.2025 10:02

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2025 Voleybol Milletler Ligi üçüncü maçında Türkiye ile Polonya karşı karşıya gelecek. Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1'lik skorlarla kaybeden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Çin etabında çıkış arayan Türkiye, Polonya karşısında çıkış arıyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken, voleybolseverler Türkiye-Polonya maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Polonya 2025 Voleybol Milletler Ligi üçüncü maçı 14 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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