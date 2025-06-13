Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 FIVB Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Erkek Voleybol Takımımız ikinci sınavına çıkıyor. İlk maçta Sırbistan karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Ay-Yıldızlı ekip, bu kez zorlu rakibi Hollanda’yı geçerek moral bulmak istiyor. Çin’de oynanacak bu kritik mücadelede millilerimiz, parkeden zaferle ayrılarak turnuvadaki ilk galibiyetini hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 13.06.2025 09:16

Paylaş





ABONE OL

2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) heyecanı tüm hızıyla devam ederken, A Milli Erkek Voleybol Takımımız ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Turnuvaya Sırbistan karşısında 3-1'lik yenilgiyle başlayan milliler, bu kez güçlü rakip Hollanda karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Çin'in ev sahipliğinde oynanacak mücadelede Ay-Yıldızlılar, hem moral bulmak hem de turnuvanın ilk ayağını iyi bir sonuçla sürdürmek istiyor. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Hollanda-Türkiye 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) maçı 13 Haziran Cuma günü saat 15.30'da başlayacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Qujiang Spor Kompleksi'nde oynanacak Hollanda-Türkiye voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ 2025

İlk hafta Çin etabında mücadele eden Millilerimiz, kalan maçlarında Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Filenin Efeleri maç takvimi şu şekilde:

14 Haziran 2025

TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)

15 Haziran 2025

TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'nin ilk ayak müsabakalarında Çin'de mücadelesini sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu