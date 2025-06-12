Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 12 Haziran Perşembe | Süper Loto sonuçları
Süper Loto heyecanı, Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü (salı, perşembe ve pazar) aralıksız şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar, gözlerini bir kez daha çekiliş ekranına çevirdi. Özellikle '12 Haziran Perşembe süper loto sonuçları belli oldu mu?' gündem olmayı sürdürüyor. Her çekilişte devreden veya sahibini bulan büyük ikramiye, bu kez hangi talihli numaralarla eşleşti? Büyük ödül kime çıktı, kazanan şehir hangisi oldu? Detaylar haberimizde...
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 12 Haziran akşamı gerçekleşecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 12 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 12 Haziran Perşembe Süper Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
12 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
12 Haziran Süper Loto şanslı numaraları akşam saat 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.
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