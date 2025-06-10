Guardiola'dan dikkat çeken Gazze çağrısı!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı. Dünyaca ünlü çalıştırıcıdan yaşanan insanlık dramı için dikkat çeken bir çağrı geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.06.2025 10:07

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı. Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görülen 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, ödül töreninde yaptığı açıklamalarda Gazze'deki duruma dikkat çekti.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR BENİ ÜZÜYOR"

Guardiola, konuşmasında Gazze'de süren insani krize değinerek, "Gazze'de yaşananlar beni derinden üzüyor. 4-5 yaşındaki çocukların bombalar altında ya da artık hastane niteliği kalmamış yerlerde hayatlarını kaybettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SIRADAKİ BELKİ DE BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

Açıklamasında sorumluluk duygusuna da vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Bu tür meseleler hakkında konuşmak belki bizim görev alanımızın dışında gibi görülebilir ama sonuçta hepimiz bu dünyanın bir parçasıyız. Bugün o çocuklar, yarın bizimkiler olabilir. Sırada belki de bizim çocuklarımız var" sözleriyle dikkat çekti.

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Manchester Üniversitesi, Pep Guardiola'yı saha içindeki başarılarının yanı sıra, şehir yaşamına yaptığı sosyal ve kültürel katkılar nedeniyle de onurlandırarak kendisine fahri doktora unvanı verdi.