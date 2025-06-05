🔥 Süper Loto sonuçları belli oldu | 5 Haziran Perşembe | Süper Loto sonuçları
Milli Piyango'nun salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Haziran Perşembe Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak edilirken, Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde....
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 5 Haziran akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 5 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Haziran Perşembe Süper Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
5 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 5 Haziran Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden ve YouTube kanalından canlı yayınlandı.
5 HAZİRAN SÜPER LOTO ŞANSLI NUMARALAR
22 - 32 - 37 - 38 - 49 - 50
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