Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu 2025! Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? | TÜİK mayıs enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da açıklanırken vatandaşlar, 'Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?' sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte, TÜİK mayıs enflasyon oranları...

Giriş Tarihi: 03.06.2025 10:11

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TÜİK MAYIS ENFLASYONUNU AÇIKLADI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın beşinci enflasyon verisi için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Mayıs ayı enflasyon, ÜFE, TÜFE kaç oldu? sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2025



TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %32,87 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,87 artış, ulaştırmada %24,59 artış ve konutta %67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,25, ulaştırmada %4,07 ve konutta %9,34 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Mayıs 2025



TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,71 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,71 azalış, ulaştırmada %2,66 artış ve konutta %2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,18, ulaştırmada %0,40 ve konutta %0,48 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Mayıs 2025



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %34,81 arttı, aylık %2,25 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,00 artış olarak gerçekleşti.

2025 NİSAN AYINDA ENFLASYON KAÇTI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86'ydı.