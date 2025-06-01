İrlandalı MMA dövüşçüsünden Filistin'e destek mesajı!

İrlandalı MMA dövüşçüsü Paddy McCorry, İsrailli rakibini ringde devirmesinin ardından Filistin bayrağı açarak destek mesajında bulundu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 01.06.2025 12:22

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İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmü devam ederken spor dünyasından da bu işgale yönelik olarak tepkiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İrlandalı MMA dövüşçüsü Paddy McCorry İsrailli rakibini mağlup edip 'Filistin'e özgürlük' diye bağırdı.

İŞTE O ANLAR:



