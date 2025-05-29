Depremzede Çocuklara Umut: "Kırmızı Bisiklet" İstanbul Etkinliği

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı, 6 Şubat depremlerinin ardından yetim kalan çocuklara umut olmayı sürdürüyor. Türkiye Sigorta’nın desteğiyle hayata geçirilen Kırmızı Bisiklet – Deprem Yetimleri Projesi kapsamında, depremzede çocuklar İstanbul’da özel bir etkinliğe katılıyor.

Giriş Tarihi: 29.05.2025 17:57

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Proje kapsamında Kahramanmaraş ve çevresinden gelen çocuklar, 30 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul'da oynanacak Anadolu Efes – Mersin Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonu play-off çeyrek final basketbol karşılaşmasını yerinde izleyerek hem eğlenceli bir deneyim yaşayacak hem de hayata tutunma yolculuklarında moral bulacak.

Bu anlamlı etkinlik, yalnızca bir spor karşılaşmasından ibaret değil; aynı zamanda çocukların psikososyal iyileşmelerini desteklemeye yönelik kapsamlı bir müdahale programının parçası. Çocuklar, İstanbul ziyareti süresince ayrıca KidZania İstanbul gibi eğitici ve eğlenceli sosyal mekânlarda misafir edilerek, hem keşfetme hem de öğrenme fırsatı bulacaklar.

Eğitimle, Sporla, Bilimle İyileşme

Kırmızı Bisiklet Projesi, bölgedeki deprem yetimi çocukların sadece temel eğitim ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda spor, sanat, drama ve bilim gibi farklı alanlardaki gelişimlerini de desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle havacılık ve uzay gibi ilgi çekici konularla çocuklarda bilimsel merakın artırılması hedefleniyor.

Vakfın uzman kadrosu tarafından yürütülen proje, çocukların özgüven kazanmalarını ve yaşadıkları travmayı sağlıklı yollarla ifade edebilmelerini destekliyor. Ailelere yönelik psikososyal desteklerle çocukların gelişim sürecine ebeveynlerin de dahil edilmesi sağlanıyor.

Sosyal Dayanışmanın Gücü

Bu etkinlik, sadece bireysel rehabilitasyon değil, aynı zamanda toplumsal iyileşmenin de bir parçası. Eğitim, spor ve sosyal etkinliklerin sürdürülebilirliği yerel iş birlikleri, özel sektör desteği ve gönüllü katılımla sağlanıyor.

Kırmızı Bisiklet Projesi, toplumsal dayanışmanın gücünü ortaya koyarak, geleceğe umutla bakan bir neslin yetişmesine katkı sunuyor.

Yerhan: "Hayatın güzel yanlarını tekrar hatırlatmayı amaçlıyoruz."

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Kırmızı Bisiklet Projesi, yalnızca bir iyilik hareketi değil, aynı zamanda bir toplumsal iyileşme çağrısıdır. 6 Şubat depremleriyle hayatları altüst olan çocuklarımızın yeniden umutla hayata tutunmaları için çalışıyoruz. Onların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici bir ortamda büyümeye hakkı var. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile çocuklarımıza hem moral vermeyi hem de hayatın güzel yanlarını tekrar hatırlatmayı amaçlıyoruz."

"Eğitim, spor, sanat ve bilim; bir çocuğun gelişimi için sadece araç değil, aynı zamanda iyileşme sürecinin temel dayanaklarıdır. Biz, çocuklarımızın yalnız olmadığını göstermek için buradayız. Türkiye Sigorta başta olmak üzere, bu süreçte yanımızda olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Dayanışma ile iyileşeceğiz."