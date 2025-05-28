Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 28 Mayıs Çarşamba 2025 | Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 28 Mayıs Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 312 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.05.2025 14:42

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ 28 MAYIS? | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 28 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 28 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 28 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

28 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

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