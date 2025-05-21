Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor 21 Mayıs 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 21 Mayıs Çarşamba akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler olmuştu. Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2025 01:14

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Survivor'da 21 Mayıs Çarşamba akşamı 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler olmuştu.

Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

İSMAİL VEDA ETMİŞTİ

Survivor All Star 2025'te erkek eleme haftasında adaya İsmail veda etti.

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın 2. takım oyununu Kırmızı Takım kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Birinci eleme adayı Kırmızı Takım'dan Meryem olarak belirlenmişti.

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu. Mavi takımda eleme potasına giren isim Sevgi oldu.