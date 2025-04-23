Resimli 23 Nisan mesajları | 2025 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Ülkemizde resmi tatil olan ve her yıl törenler ve çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan, TBMM'nin açıldığı tarihtir. 1920'de açılan meclis ile Türk Milleti, Cumhuriyet ve demokrasi alanında büyük bir adım attı. 23 Nisan'ı mesajla kutlamak isteyenler için resimli 23 Nisan mesajları ve sözlerini haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:32

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Resimli 23 Nisan mesajları | 23 Nisan, 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile bayram ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesiyle, o tarihten beri her yıl 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Sevdiklerinin bayramını mesajla kutlamak isteyenler için 23 Nisan mesajlarını haberimizde derledik.

KISA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

🎈Egemenliğin ve çocukluğun coşkulu günü kutlu olsun!

🎈Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz.

🎈Barışın ve sevginin tohumlarını çocuklar ekecek. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için el ele verelim.

🎈Atatürk'ün bize armağan ettiği bu özel günde, barış ve sevgi mesajını tüm dünyaya yaymaya kararlıyız.

🎈Çocukların neşesiyle dolu, egemenliğin bayramını kutluyoruz.

🎈Umut dolu yarınlarımızın mimarları, barışın ve kardeşliğin elçileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun!

🎈Geleceği şekillendiren çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.

🎈Her bir çocuğun hayallerinin gerçekleştiği, umudun yeşerdiği bir 23 Nisan dileriz.

🎈Çocukların mutluluğuyla aydınlanan 23 Nisan'ı kutluyoruz.

FARKLI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

✨Çocuklar, geleceğin büyükleridir. Onlara sevgiyle, saygıyla ve eğitimle yaklaşmak, daha güzel bir dünya inşa etmek için atılan en önemli adımdır.

✨Çocuklar, hayal gücünün sınırlarını zorlayan, düşlerin gerçeğe dönüştüğü sihirli varlıklardır. Onları destekleyelim, onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olalım.

✨Atatürk'ün bize armağan ettiği bu anlamlı günde, tüm dünya çocuklarına barış dolu bir gelecek diliyorum.

✨23 Nisan, umudun, sevginin ve geleceğe olan güvenin bayramıdır. Çocuklarımıza yüksek ideallerle dolu bir dünya bırakmak için çaba gösterelim.

✨Çocuklar, dünyayı değiştirecek olan küçük ama güçlü elçilerdir. Onlara saygı göstermek ve haklarına sahip çıkmak, insanlığın en kutsal görevidir.

YENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

🎉Çocuklarımız, bilgiyi ve sevgiyi emen bir sünger gibidir. Onlara doğru bilgiyi ve sevgiyi vererek, onların büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunabiliriz.

🎉Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümseme, dünyanın en değerli hazinesidir. Onların mutluluğu için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

🎉Çocuklar, yaşamın en saf ve temiz halini temsil ederler. Onların yanında olmak, bize insan olmanın ve sevginin ne anlama geldiğini hatırlatır.

🎉23 Nisan, çocukların seslerinin duyulduğu, haklarının korunduğu ve geleceğe olan umutlarının taze tutulduğu bir günün simgesidir. Bu bayramda çocuklarımıza sevgi ve saygıyla yaklaşalım.

UZUN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

🎊Bugün, Türkiye'nin kurtuluşunun simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu ve başarısı için her zaman yanlarında olacağız. Nice bayramlara!

🎊23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın önemini vurgulayan bir gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde büyüyeceğinin bir işaretidir. Bugün, geleceğin liderleri olarak gördüğümüz çocuklarımıza olan güvenimizi ve sevgimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Her bir çocuğun hayallerine ulaşması ve başarılı bir gelecek inşa etmesi için elimizden geleni yapacağız. Kutlu olsun!

🎊Bugün, çocukların sevinciyle dolup taşan, egemenliğin ve özgürlüğün simgesi olan 23 Nisan'ı kutluyoruz. Çocuklarımız, geleceğin mimarlarıdır. Onların yüzlerindeki gülümseme, ülkemizin aydınlık yarınlarını müjdelemektedir. Onların yetişmesinde emeği geçen herkesi saygıyla anıyoruz. Geleceğe güvenle bakabilmemiz için çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. Nice bayramlara!

🎊23 Nisan, umudun ve geleceğe olan güvenin simgesidir. Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü coşkuyla kutluyoruz. Her bir çocuğun, geleceğin teminatı olduğunu biliyoruz. Onların mutluluğu ve başarısı, bizim için en büyük gururdur. Çocuklarımızın gözlerindeki umudu hiçbir zaman kaybetmeyecek ve onların her adımda yanlarında olacağız. Nice mutlu yıllara!

🎊23 Nisan, egemenliğin ve özgürlüğün çocuklara armağan edildiği, umudun ve sevginin en güzel şekilde kutlandığı bir gündür. Bugün, çocuklarımızın neşesiyle aydınlanan yüzlerini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların masumiyeti ve enerjisi, ülkemizin geleceği için bize ilham veriyor. Her bir çocuğun, içindeki potansiyeli keşfetmesi ve en yüksek hayallerine ulaşması için yanlarında olacağız. Kutlu olsun!