Bakan Bak'tan depremin ardından öğrenci yurdu açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası öğrenci yurtları hakkında açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 15:02

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Merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul ile çevresinde de hissedilen 6,2'lik deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki öğrenci yurtlarında bir sıkıntı yaşanmadığı belirterek; "Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.