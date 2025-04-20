💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! Süper Loto sorgulama ekranı 20 Nisan Pazar 2025
Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Milyonlarca lira olan büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak ediliyordu. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Nisan Pazar Süper Loto çekildi mi? Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 20 Nisan Pazar şanslı numaraları...
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 20 Nisan Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 20 Nisan Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Nisan Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
20 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 20 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
20 Nisan 2025 Pazar Süper Loto kazandıran numaraları:
10-12-32-36-44-58
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