Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 19 Nisan Cumartesi 2025 | Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '19 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 19 Nisan Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin kime çıktığı merak edilirken, Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.04.2025 21:38

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 19 NİSAN | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 19 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 19 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

19 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 19 Nisan Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. İşte 19 Nisan Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

52-43-53-66-63-31

Joker: 2

SüperStar: 2

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