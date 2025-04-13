💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 13 Nisan Pazar 2025
Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Milyonlarca lira olan büyük ikramiyenin kime çıkacağı merak ediliyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '13 Nisan Pazar Süper Loto çekildi mi? Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 13 Nisan Pazar şanslı numaraları...
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 13 Nisan Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 13 Nisan Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 13 Nisan Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
13 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 13 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
29 - 39 - 5 - 26 - 25 - 47
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