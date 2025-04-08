💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 8 Nisan Salı 2025
Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 8 Nisan Salı şanslı numaraları...
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 8 Nisan Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 8 Nisan Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Nisan Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
8 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 8 Nisan Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
24 - 7 - 21 - 22 - 13 - 15
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