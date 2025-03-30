💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 30 Mart Pazar 2025
Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. 413 milyon TL'den fazla olan büyük ikramiyenin kime çıktığı merak ediliyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '30 Mart Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 30 Mart Pazar şanslı numaraları...
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 30 Mart Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 30 Mart Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 30 Mart Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
30 MART SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 30 Mart Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
5 - 25 - 31 - 43 - 48 - 56
👉 Süper Loto 30 Mart Pazar sonucu için TIKLA