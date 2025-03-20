💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 20 Mart Perşembe 2025
Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Mart Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 20 Mart Perşembe şanslı numaraları...
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 20 Mart Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 20 Mart Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Mart Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
20 MART SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 20 Mart Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
42 - 49 - 1 - 20 - 28 - 47
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