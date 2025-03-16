SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 16 Mart 2025 çekiliş sonuçlarını hemen sorgula
Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü; salı, perşembe ve pazar düzenlenen Süper Loto çekilişleri, şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaşı ekran başına kilitliyor. Büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kuponlarını dolduran talihliler, '13 Mart Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramalarını yaparak kazanan numaraları öğrenmeye çalışıyor. Heyecan dolu anların ardından Süper Loto’nun kazandıran numaraları açıklandı. Peki, 16 Mart Pazar günü Süper Loto'da hangi numaralar çekildi? İşte cevabı...
SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 16 Mart Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 16 Mart Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 16 Mart Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
16 MART SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 16 Mart Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
59-47-58-19-44-2
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