💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 2 Mart Pazar 2025

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Mart Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 2 Mart Pazar şanslı numaraları...

Giriş Tarihi: 02.03.2025 21:36

Paylaş





ABONE OL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 2 Mart Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 2 Mart Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. 317 milyon TL'den fazla olan büyük ödüllü Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Mart Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

2 MART SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 2 Mart Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

31-55-48-43-17-6

👉 Süper Loto 2 Mart Pazar sonucu için TIKLA

ASpor CANLI YAYIN