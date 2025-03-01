PSG - Lille maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında PSG sahasında Lille'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lille maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:38

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Fransa Ligue 1'de 24. haftada PSG ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Lille NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Lille maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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