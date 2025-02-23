💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 23 Şubat Pazar 2025

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, "23 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 23 Şubat Pazar şanslı numaraları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2025- 21:43