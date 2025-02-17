Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2025- 11:32