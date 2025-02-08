Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 8 Şubat Cumartesi 2025 | Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Şubat Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 8 Şubat Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 571 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2025- 21:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025- 21:41