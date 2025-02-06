FENERBAHÇE: 6 Şubat Deprem Felaketinin 2. Yılı: "Unutamayız, Unutmayacağız" Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde, yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti.Bu acılı ve zorlu süreci bir an önce geride bırakabilmek adına tüm halkımız seferber oldu, tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma ruhu sergilendi. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz de "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" diyerek ülkemizin dayanışma ruhunun parçası olduk. Ülke olarak afet bölgelerimize yardımlarımızı sürdürürken, deprem coğrafyasında yaşadığımız bilinciyle hareket etmeli, benzer acıların yaşanmaması adına önlemlerimizi almayı unutmamalıyız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyor, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.