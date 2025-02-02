💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 2 Şubat Pazar 2025

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, "2 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 2 Şubat Pazar şanslı numaraları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 22:11