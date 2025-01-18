Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 18 Ocak Cumartesi 2025

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '18 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 18 Ocak Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 512 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2025- 22:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025- 22:01