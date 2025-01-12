SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, "12 Ocak Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 12 Ocak Pazar şanslı numaraları...

12 OCAK SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 12 Ocak Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

İŞTE SONUÇLAR:

2-4-19-21-39-53

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