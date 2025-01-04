Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 4 Ocak Cumartesi 2025

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '4 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 4 Ocak Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 475 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2025- 15:50