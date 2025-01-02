SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 2 Ocak Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 2 Ocak Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Ocak Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
2 OCAK SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 2 Ocak Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
42 - 53 - 36 - 8 - 56 - 38
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