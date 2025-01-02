💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 2 Ocak Perşembe 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, "2 Ocak Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 2 Ocak Perşembe şanslı numaraları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2025- 21:40