SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 17 Aralık Salı akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 17 Aralık Salı çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 17 Aralık Salı sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
17 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 17 Aralık Salı akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
41 - 55 - 40 - 28 - 17 - 29
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