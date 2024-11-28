Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijital suçlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadeleyi artırıyor, kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijital suçlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadeleyi artırıyor, kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sanal suçlara karşı ilave tedbir aldıklarını belirtti. Şimşek açıklamada, "Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesine, suç gelirlerine el konulmasına ve suç gelirlerinin aklanmasının zorlaştırılmasına yönelik ilave tedbirler alıyoruz. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadeleyi artırıyor, kurumlar arası işbirliğini güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.