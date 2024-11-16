Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı!
Icardi duruşmaya katılmadı!
Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı!
Icardi duruşmaya katılmadı!
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