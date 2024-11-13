ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 13 KASIM | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 13 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 13 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, ç��kan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
13 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 13 Kasım Çarşamba günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
5 - 89 - 84 - 64 - 30 - 29 Joker: 74 Süperstar: 21
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