ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 2 KASIM | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 2 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. İşte 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
2 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Kasım Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
33-54-66-78-80-89 Joker: 15 SüperStar: 4
👉 Sayısal Loto 2 Kasım Cumartesi sonucu için TIKLA